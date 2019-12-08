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Футбол. Что такое Лига конференций?

Как пояснили на официальном сайте УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), Лига конференций – это третий клубный турнир УЕФА. Он будет проходить параллельно c Лигой чемпионов и Лигой Европы. Первый розыгрыш турнира пройдет в сезоне 2021/2022. Прямых путевок в групповой этап Лиги конференций не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов – через основной путь Лиги конференций, 5 клубов – через путь чемпионов Лиги конференций и 10 клубов – после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.



Команды будут разделены на восемь групп по четыре в каждой. Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Занявшие вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы. Затем проходят четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В Лиге конференций будет 15 игровых недель и 141 матч. Победитель турнира получит главный трофей, а также возможность сыграть в групповом раунде Лиги Европы в будущем сезоне.

Ожидается, что благодаря новой структуре еврокубков, на групповом этапе клубных турниров УЕФА будут играть команды как минимум 34 национальных ассоциаций. При этом попасть в Лигу Европы станет сложнее. Число участников группового этапа сократится с 48 до 32. То есть будет восемь групп вместо 12. Формат Лиги чемпионов не поменяется.

Планируется, что матчи Лиги конференций будут проходить по четвергам, как и поединки Лиги Европы.
АиФ
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