Футбол. Что такое Лига конференций?









Команды будут разделены на восемь групп по четыре в каждой. Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Занявшие вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы. Затем проходят четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В Лиге конференций будет 15 игровых недель и 141 матч. Победитель турнира получит главный трофей, а также возможность сыграть в групповом раунде Лиги Европы в будущем сезоне.





Ожидается, что благодаря новой структуре еврокубков, на групповом этапе клубных турниров УЕФА будут играть команды как минимум 34 национальных ассоциаций. При этом попасть в Лигу Европы станет сложнее. Число участников группового этапа сократится с 48 до 32. То есть будет восемь групп вместо 12. Формат Лиги чемпионов не поменяется.





Планируется, что матчи Лиги конференций будут проходить по четвергам, как и поединки Лиги Европы.