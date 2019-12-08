



В Саудовской Аравии прошел матч-реванш между уже бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Энди Руисом и новым обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. Миллионы фанатов ждали увидеть настоящий экшн, но получилось очень скучно.





Джошуа просто перебоксировал заплывшего жиром Руиса, хотя до боя обещал то снести голову, то срубить дерево.





Арабские шейхи выделили на бой больше 100 миллионов долларов. Наверное, сейчас они сильно жалеют. Еще специально для поединка шейхи построили стадион. Приглашенные гости – Сауль Альварес, Хабиб Нурмагомедов и многие другие.





Перед боем Джошуа обещал уничтожить соперника, который нанес ему первое поражение в карьере этим летом.





«Решение судей? Ни за что! Я здесь для нокаутов. Вот что я сделаю: буду наступать, утомлю его и срублю как дерево. Я хорошо поработал над собой. Но когда прозвучит стартовый гонг, я снесу ему башку. При этом не буду спешить. Это марафон из 12 раундов», – говорил Энтони.





Джошуа и правда не спешил. Боксировал на задней ноге, держал соперника на джебе. Раунды проходили, а голова Энди с плеч так и не сходила. И если в первых раундах Джошуа даже инициировал редкие размены, то после экватора пересел на велосипед в лучших традициях Флойда Мэйвезера или Владимира Кличко.





Работа Джошуа вторым номером читалась, но чтобы он настолько избегал открытого боя – не ожидал никто. Энтони работал несколько трусливо.





Руис так худел перед реваншем, что на взвешивании был на 7 кг тяжелее, чем перед первым боем. Видимо, сказалась любовь американского мексиканца к шоколадным батончикам и пицце.





Но на таком уровне это не работает. Порой казалось, что Энди устает не от пропущенных ударов, а просто от того, что наматывает круги вокруг соперника. Но после боя Руис не искал оправданий.





«Я не подготовился должным образом, набрал слишком много веса. Но никаких оправданий. Я буду в лучшей форме и подготовлюсь к третьему бою», – сказал Энди.





В последние секунды Руис выглядел даже комично: призывал Джошуа не бегать и подраться в центре ринга. Но Руис сам виноват – нельзя себя запускать настолько сильно.





Наверное, третий бой и правда неизбежен. Во-первых, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри заняты: у них 22 февраля пройдет реванш в Лас-Вегасе. Во-вторых, обязательный претендент на один из титулов – Алексадр Усик –самому Джошуа может показать астер-класс того, как нужно боксировать в стиле, в котором Энтони победил Руиса.





Локацию боя, скорее всего, снова изменят – на Великобританию. В статусе чемпиона ЭйДжей может диктовать свои условия. Теперь Джошуа знает, как боксировать с подобными панчерами, в этом ему помог бывший соперник – Владимир Кличко.





«Хочу отметить помощь, которую мне оказал Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него», – сказал после боя Джошуа. Кличко-младший действительно гениально использовал габариты, прекрасно работал на ногах и еще лучше передней рукой.





Только вот с боксерами уровня Фьюри, Уайлдера и Усика советы Кличко точно не помогут. Поэтому вопрос, насколько Джошуа по силам вклиниться между Уайлдером и Фьюри (лучшими боксерами мира), остается открытым.