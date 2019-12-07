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Президент УЕФА - о предложении Переса: "Даже представить сложно более эгоистичную схему"

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил с критикой идеи президента "Реала" Флорентино Переса.

Функционер предложил создать суперлигу, состоящую из двух дивизионов, в которой будут участвовать 20 лучших клубов из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.

"Я читал об этом безумном плане. Если верить сообщениям, идея исходит от одного президента клуба и одного администратора. Сложно даже представить более эгоистичную схему. Она разрушит футбол по всему миру для игроков, фанатов и всех, кто связан с игрой. И все это ради небольшого числа людей", — цитирует Чеферина AP.
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