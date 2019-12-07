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Алексей Протас: «Я всегда исправляю, если меня называют Russian. Мне важно подчеркнуть: я белорус»

Алексей Протас, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею, рассказал о своей мечте.

— Канада или Беларусь?

— Беларусь. Хочется, чтобы нашу страну начали узнавать во всем мире. Я всегда исправляю, если меня называют Russian. Понимаю, что мы с Россией близкие страны, но мне важно подчеркнуть: я белорус.

— Главная мечта, связанная с белорусским хоккеем?

— Моя персональная цель — достойно и мощно провести всю карьеру. Сделать все возможное, чтобы белорусов в НХЛ стало больше. Идеально, если получится состояться в Национальной хоккейной лиге, а последний сезон провести в ХК «Витебск». Это было бы красивым финалом, – сказал Протас.
Tribuna
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