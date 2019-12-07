Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

Станислав Поздняков, ф ото: Евгений Биятов / РИА Новости









По его словам, российские спортсмены будут представлять команду ОКР на Играх в Токио в 2020 году, так как сама организация не подпадает под санкции со стороны WADA, и таким способом обойдут ограничения. «Мы готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр», — заверил Поздняков.





25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали вероятные санкции. При этом в организации отметили, что мера не должна коснуться «чистых» спортсменов.









Ожидается, что исполком WADA примет решение по данному вопросу 9 декабря. На Олимпийских играх в Пхенчхане российские спортсмены выступали как «олимпийские атлеты из России».



