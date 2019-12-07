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Испанцы установят статую в честь Месси

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует установку статуи капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Памятник в честь аргентинца появится в городе Лас-Росас в провинции Мадрида.



Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Mundo Deportivo, изображение Месси будет соседствовать со статуями Альфредо ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны. Последние сомнения RFEF заключаются в сроках начала работы над проектом: до или после того, как Лео закончит карьеру.

 

Футболист является одним из самых преданных клубу воспитанников "Барселоны". Больше матчей за "сине-гранатовых" провел только Хави.

 

2 декабря Месси получил шестой "Золотой мяч" и стал единоличным рекордсменом по количеству этих наград. У его соперника Криштиану Роналду - пять подобных трофеев.
ru.oxu.az
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