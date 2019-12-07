Испанцы установят статую в честь Месси





Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Mundo Deportivo, изображение Месси будет соседствовать со статуями Альфредо ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны. Последние сомнения RFEF заключаются в сроках начала работы над проектом: до или после того, как Лео закончит карьеру.

Футболист является одним из самых преданных клубу воспитанников "Барселоны". Больше матчей за "сине-гранатовых" провел только Хави.

2 декабря Месси получил шестой "Золотой мяч" и стал единоличным рекордсменом по количеству этих наград. У его соперника Криштиану Роналду - пять подобных трофеев.