Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил создать европейскую Суперлигу
Президент "Реала" предложил создать Суперлигу: два дивизиона по 20 топ-клубов с системой повышения-понижения. .
Босс "сливочных" в беседе с президентом ФИФА Джанни Инфатино и представителями некоторых клубов очертил структуру турнира: два дивизиона по 20 клубов из топ-5 лиг Европы (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции), система "повышения-понижения" между дивизионами, регулярный чемпионат на протяжении всего сезона. Суперлига может быть запущена после 2024 года.
По задумке Переса, участники Суперлиги не будут выступать в национальных чемпионатах. Ожидается, что клубы смогут удвоить свои доходы благодаря новому турниру, отмечает nytimes.com.
Идея о создании Суперлиги не нова, однако ранее представители ФИФА и УЕФА угрожали вероятным участникам турнира отстранением от участия во всех международных соревнованиях, пишет pressball.by
11:04 07/12/2019
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