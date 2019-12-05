



Босс "сливочных" в беседе с президентом ФИФА Джанни Инфатино и представителями некоторых клубов очертил структуру турнира: два дивизиона по 20 клубов из топ-5 лиг Европы (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции), система "повышения-понижения" между дивизионами, регулярный чемпионат на протяжении всего сезона. Суперлига может быть запущена после 2024 года.





По задумке Переса, участники Суперлиги не будут выступать в национальных чемпионатах. Ожидается, что клубы смогут удвоить свои доходы благодаря новому турниру, отмечает nytimes.com.





Идея о создании Суперлиги не нова, однако ранее представители ФИФА и УЕФА угрожали вероятным участникам турнира отстранением от участия во всех международных соревнованиях, пишет pressball.by



