



"Впервые слышу от вас такую новость. Официальные источники об этом не сообщали.





Получается, россияне хотят отстегнуть наших двух гимнасток, которые завоевали лицензии, поменять гражданство и выступать от Беларуси? Пусть такие разговоры ходят сколько угодно. Мы честно завоевали свои лицензии и будем выступать за Беларусь. Ни на кого своих девушек менять не собираемся. Мы не для этого их растили. Они шли к Олимпиаде всю жизнь. Как мы можем поменять их на российских гимнасток?





Если нам скажут своих убрать и поставить россиянок, чтобы они нашему флагу принесли медали, то это будет без меня. Я даже обсуждать этот вопрос не хочу", — цитирует наставницу by.tribuna.com.





Фото Министерства спорта и туризма



