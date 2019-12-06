Чемпионский болид Шумахера продали на аукционе в Абу-Даби

Как сообщает РИА Новости, автомобиль был выставлен на аукционе во время заключительного этапа чемпионата "Ф-1" Гран-при Абу-Даби.

Именно на этой машине Шумахер завоевал пятый чемпионский титул в 2002 году. В том году немецкий автогонщик выиграл 11 из 17 заездов.





В конце декабря 2013 года семикратный чемпион "Формулы-1" Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Марибеле.

Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.