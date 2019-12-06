Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Рекордсменка Беларуси Анна Щерба: во Франции если что-то не получается, нож в спину не прилетает, как в Минске

Рекордсменка Беларуси, призер чемпионатов Европы Анна Щерба, которая некоторое время выступала за Францию, рассказала корреспонденту "Прессбола"об условиях подготовки в этой европейской стране.

- Окончательно уехать во Францию ты решила после конфликта с федерацией?

- Понимаешь, там все было по-другому. Только тренировки — и никто не выносит тебе мозг. Работа командная, чувствуешь, что тренер, клуб и федерация движутся в одном направлении. Спортсмена уважают, потому что главная фигура — это он. Чиновники в бассейн не ныряют и рекордов не ставят. Они только помогают пловцам. Обеспечивают наилучшие условия для условий. И если что-то не получается, нож в спину не прилетает, как в Минске. Никто не начинает тебя списывать.


Мне в 18 лет сказали, что я не годна. “Непрогрессивна”. Ёшкин кот — я сама сегодня тренер с десятилетним стажем, как такое можно говорить молодой спортсменке?! А меня тогда сняли со ставки и выгнали из института. И если бы не приглашение из клуба “Melun”, я закончила бы еще в 2001-м. Тренировалась тогда у Филиппа Лука, вместе с Лор Монаду, потом уехала в клуб “Klishi”.

Французское гражданство получила оперативно, буквально через месяц после подачи документов. У президента нашего клуба было много связей, да и федерация была не против усилиться пловчихой хорошего уровня.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...
Игорь Масловский
Идеологи побеждают неврологов


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru