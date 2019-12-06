В ноябре комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинил Россию в новой попытке скрыть положительные допинг-тесты своих спортсменов.





В отчете организации содержится предложение отстранить страну на четыре года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио-2020 и Пекине-2022, а заодно от футбольного ЧМ-2022. Если бан случится, Россия также не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение.





9 декабря исполком WADA рассмотрит отчет. Если организация согласится с выводами комитета по соответствию, то у России будет 21 день на апелляцию в Спортивном арбитражном суде. Отметим, что соседи не первый раз преследуются из-за нарушения допинговых правил.





На Олимпиаде-2016 Россия выступала без легкоатлетов. В декабре 2017 года страну вновь обвинили в систематическом использовании допинга ее спортсменами. На этот раз наказание получилось куда суровее. В Пхенчхане-2018 россияне выступали под нейтральным флагом команды «Олимпийских спортсменов из России». Хотя страну могли вообще дисквалифицировать.



В России «придумали», как попасть в Токио

Обычно исполком WADA всегда соглашается с выводами комитета по соответствию. Поэтому в России не сильно верят в решение организации в свою пользу. Вместе с этим в российских СМИ прозвучала идея, как спортсменам все-таки попасть в Токио-2020.





Ее озвучила олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова: «Может быть, если будет принято решение о бойкоте Токио-2020, тем людям, которые хотят принять участие в Олимпиаде, стоит дать возможность участвовать за Беларусь, Казахстан или другие страны».





Идею Приваловой поддержал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В среду журналист обратился к Александру Лукашенко, с которым познакомился в октябре во время встречи президента с руководителями крупнейших российских СМИ.









«Скорее всего, будет бан? Очень похоже. [...] Я бы на месте Александра Григорьевича всем бы дал белорусский флаг. Союзное государство. Кричать будут, даже если в случае Беларуси, если под каким-то другим флагом? Кричать будут все равно. На эти крики давно уже пора положить.





Я сейчас говорю о спортсменах. Потому что сейчас эти люди, эти наши спортсмены будут участвовать, а потом через какое-то время, когда эти уроды уйдут от этой темы и под флагом нашим участвовать. Но важно, чтобы годы тренировок не пропали зря. Чтобы растренированности не было.





Александр Григорьевич, если не дай бог, наших спортсменов отправят в бан, дайте им возможность выступить под флагом либо Союзного государства, либо Беларуси», – сказал Венедиктов в эфире «Эхо Москвы».





Что об этом думают в Беларуси?

Любопытная идея. Если абстрагироваться от юридических вопросов, она сулит стране немало медалей. Но абстрагироваться от юридических вопросов невозможно, как и от другого не менее важного момента: неужели уместно жертвовать своими спортсменами, не пускать их на Игры, получив в распоряжение более квалифицированных россиян?





Для начала « Трибуна » обратилась за комментарием в Министерство спорта и туризма.





На вопрос «Не изучают ли на юридическом уровне привлечение российских спортсменов в белорусские национальные команды в случае отстранения России от Олимпиады-2020?» пресс-секретарь ведомства Владимир Нестрович ответил лаконично: «Нет».





От дальнейших комментариев в министерстве отказались. Поэтому мы поговорили с белорусскими тренерами, которые работают в самых медалеемких видах для России.





Главный тренер сборной по гимнастике: Если нам скажут своих убрать и поставить россиянок, чтобы они нашему флагу принесли медали, то это будет без меня

Российские художницы традиционно привозят с Игр максимальное количество высших наград. Но если спортсменки не поедут в Токио, то готова ли белорусская команда принять лучших гимнасток?





Этот вопрос задали главному тренеру сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирине Лепарской, чьи воспитанницы уже завоевали максимальное количество лицензий в Токио – две индивидуальные и одну групповую.





– Могут говорить что угодно. Впервые слышу от вас такую новость. Официальные источники об этом не сообщали. Все равно окончательное решение за МОК. Получается, россияне хотят отстегнуть наших двух гимнасток, которые завоевали лицензии, поменять гражданство и выступать от Беларуси?





Пусть такие разговоры ходят сколько угодно. Мы честно завоевали свои лицензии и будем выступать за Беларусь. Ни на кого своих девушек менять не собираемся. Мы не для этого их растили. Они шли к Олимпиаде всю жизнь. Как мы можем поменять их на российских гимнасток?





Если нам скажут своих убрать и поставить россиянок, чтобы они нашему флагу принесли медали, то это будет без меня. Я даже обсуждать этот вопрос не хочу. Глупости.





Может, есть такие виды спорта, где россияне могут усилить команду. К примеру, игровые виды или легкая атлетика. Только если такие варианты. Но об этом не слышала.





Главный тренер по борьбе: Если будет гарантия, что спортсмен завоюет медаль, то никто не будет смотреть наш это или россиянин

Больше всего медалей на Олимпиаде в Рио для России завоевали борцы. На их счету девять наград – четыре золота, три серебра и две бронзы. Общий медальный улов Беларуси в 2016-м находился на таком же уровне – 1+4+4.





Приглашение российских борцов со стороны может выглядеть отличной идеей, чтобы побить рекорд по завоеванным наградам на Олимпиадах. Но что об этом думают в нашей команде? Спросили у главного тренера сборной Беларуси по греко-римской борьбе Владимира Копытова.





– Сколько вообще длится в борьбе карантин после принятия гражданства?





– Не сталкивался с таким ранее. Знаю, что поменять гражданство не так просто. Тем более за короткий период времени. Однако многое зависит от уровня спортсмена и его необходимости команде. Если захотят на высоком уровне, то все быстро сделают. Тем более если спортсмен гарантирует медаль. Думаю, в течение полугода. Но это не точный срок.





Хотя у нас были спортсмены из России. Но что касается Олимпиады-2020, то не слышал, чтобы кто-то хотел выступить под нашим флагом. Пока у меня такой информации нет.





– В борьбе вообще часто меняют паспорт?





– Ну да, часто. Армяне выступают за Швецию, Польшу, за экзотические государства. Дагестанцы уехали в страны, которые я даже не слышал. Словом, этим уже никого не удивить.





– Сколько на сегодняшний день у нас лицензий в борьбе?





– У греко-римских одна лицензия. У женщин-вольниц тоже одна. У мужчин пока нет. Все ждут турниров в следующем году, которые состоятся в марте и мае. Там можно завоевать путевки в Токио. Именные ли лицензии? Нет, это просто квоты на страну, поэтому выступать может кто угодно. Затем тренеры определяют, кто лучше готов и должен поехать на Олимпиаду.





– Но если сможете взять на эти квоты претендующих на медали россиян, то что сделаете?





– Знаете, если будет гарантия, что спортсмен завоюет медаль, то никто не будет смотреть наш это или россиянин. На национальность не смотрят. Это ведь Олимпиада. А вообще у меня нет никакой информации.





Старший тренер по боксу: В боксе нельзя так сразу взять и поменять гражданство. Должно пройти время

Пока первый и последний раз белорусские боксеры брали олимпийские медали в 2004-м, когда Магомед Арипгаджиев и Виктор Зуев завоевали в Афинах по «серебру».





У России в этом виде успехов намного больше. Только из Рио они привезли одно «золото» и три «бронзы». Тем не менее старший тренер по развитию вида спорта Белорусской федерации бокса Александр Ермашевич уверен, что в Токио мы поедем полностью своей командой.





– Честно говоря, в первый раз слышу о таких предложениях. Председатель Федерации бокса России, наоборот, говорил в интервью, что собираются выступать под своим флагом. В боксе нельзя так сразу взять и поменять гражданство. Должно пройти время.





– Сколько вообще длится эта процедура?





– Не могу точно ответить на этот вопрос. Необходимо уточнить.





– Готовы взять россиян в свою команду?





– Пока не могу что-то говорить по этому поводу. Нигде на официальном уровне не было об этом разговоров. Да и смысл рассуждать? Когда будет повод, тогда поразмышляем. Сейчас зачем это делать? Мы спокойно готовимся к Олимпиаде.





У нас своя страна, свои боксеры. Тем более такие вопросы решать не нам, а руководству. Но вообще не думаю, что это произойдет. В России серьезно готовятся к Играм, тратят большие деньги на подготовку. Поэтому уверен, что сами представят свою страну в Токио.





– Если говорить о лицензиях, то вся борьба за них впереди?





– Так и есть. Все запланировано на 2020 год. Первый турнир состоится в марте. Это будет европейский отбор в Лондоне. Затем в середине мая пройдет второй турнир в Париже. Пока такой расклад.





– В боксе лицензии именные?





– Конечно. Если боксер прошел квалификацию, то именно он и никто другой представляет свою страну на Олимпиаде.

Кстати, читатели сайта by.tribuna.com против того, чтобы российские спортсмены выступали под белорусским флагом вместо наших - из 2558 проголосовавших (по состоянию на 17.50) 82% не готовы поддержать такую идею, даже если бы ее можно было бы реализовать.











