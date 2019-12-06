Стасевич стал лучшим футболистом БАТЭ по версии болельщиков





34-летний хавбек первенствовал в рейтинге, который определяют зарегистрированные пользователи fcbate.by





После каждого из 44 официальных поединков команды Алексея Баги в уходящем году зарегистрированные пользователи fcbate.by путем выставления оценок определяли лучшего игрока борисовчан.





"Взяв среднее арифметическое значение оценок каждого отдельно взятого человека по итогам всех матчей, получили таблицу так называемого болельщицкого рейтинга за год. Ниже отражен искомый показатель (в скобках называется число проведенных встреч). В основной список попали те, кто выходил на поле не менее 22 раз", — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.





1. Игорь СТАСЕВИЧ 7,81 (41)

2. Захар ВОЛКОВ 7,47 (34)

3. Антон ЧИЧКАН 7,41 (23)

4. Александар ФИЛИПОВИЧ 7,40 (42)

5. Максим СКАВЫШ 7,36 (38)

6. Неманья МИЛИЧ 7,27 (25)

7. Эрвейн МУКАМ 7,23 (34)

8. Евгений ЯБЛОНСКИЙ 7,07 (37)

9. Станислав ДРАГУН 7,03 (39)

10. Егор ФИЛИПЕНКО 6,94 (29)

11. Виллюм ВИЛЛЮМССОН 6,79 (24)

12. Дмитрий БАГА 6,76 (32)

13. Евгений БЕРЕЗКИН 6,60 (27)

14. Боян ДУБАИЧ 6,29 (30)

15. Алексей РИОС 6,27 (30)







