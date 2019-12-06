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Договорной матч? "Причастные останутся без премиальных, не хочу платить тем, кто позорит наш футбол"

Председатель "Лиды" Иван Дубатовка в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал, замешан ли его клуб в договорных матчах.

Договорной матч? "Причастные останутся без премиальных, не хочу платить тем, кто позорит наш футбол"
Говорят, ваша команда замешана в истории с договорными матчами?
Что касается нашего договорного матча, который состоялся в прошлом году, то подождем вердикта, пока на руках появится постановление суда. И причастные ребята останутся без премиальных за тот сезон — согласно кодексу чести и из-за нарушения условий контракта. Не хочу платить игрокам, которые позорят наш футбол и портят имидж клуба. За одну игру решили заработать, ну вот и заработали. Сейчас они плюются, конечно. Но каждый своей судьбой сам управляет. А остальные, которые в этом не замешаны, буквально на днях все получат.


О каком именно матче речь? И какие игроки виновны?
Пока не буду говорить. Это должен обнародовать Следственный комитет.

Не опасаетесь, что федерация исключит клуб из первой лиги?
А что делать? Пускай в Доме футбола и решают, как быть. Это в “Лиде” первый такой случай. Клуб здесь ни при чем. Просто собрались восемь человек... Тренерский штаб ни о чем не знал. Ну а как сейчас будет? Поживем — увидим. Сразу надо Новый год встретить без этих долгов, которые у нас непредвиденно появились.
pressball.by
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