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Андрей Капский: «То, что произошло – это звонок о том, что БАТЭ нужны какие-то перемены»

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский подвел итоги сезона для борисовского клуба.



«То, что произошло – это звонок о том, что нам нужны какие-то перемены, изменения в подходах, к подготовке футболистов, к развитию, наверное, к их отношению к работе.

В любом случае нам нужно меняться. Я думаю, что у нас какие-то точечные изменения произойдут, потому что это будет для всех полезной, я думаю, встряской и поводом еще раз что-то переосмыслить», – сказал Капский в эфире «Беларусь 5».
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