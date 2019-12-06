Олег Дулуб: брестское "Динамо"? Я слухи вообще стараюсь не комментировать. Они могут интерпретироваться по-разному
Тренер Олег Дулуб не стал комментировать информацию о возможном назначении на пост наставника брестского "Динамо".
В белорусских СМИ прошла информация об интересе к вам со стороны брестского "Динамо", который недавно прервал гегемонию и стал чемпионом.
Я слухи вообще стараюсь не комментировать. Они могут интерпретироваться по-разному.
После ухода из "Атырау" чем занимаетесь?
Сейчас читаю лекции на курсах УЕФА и рассматриваю поступающие предложения о работе. Некоторые не устроили меня в финансовом плане и в плане развития клуба. Из-за границы были предложения.
Из Казахстана были предложения?
Нет, из Казахстана не было. Чемпионат недавно закончился, и у вас затишье, — цитирует Дулуба vesti.kz.
08:59 06/12/2019
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