В белорусских СМИ прошла информация об интересе к вам со стороны брестского "Динамо", который недавно прервал гегемонию и стал чемпионом.

Я слухи вообще стараюсь не комментировать. Они могут интерпретироваться по-разному.





После ухода из "Атырау" чем занимаетесь?

Сейчас читаю лекции на курсах УЕФА и рассматриваю поступающие предложения о работе. Некоторые не устроили меня в финансовом плане и в плане развития клуба. Из-за границы были предложения.





Из Казахстана были предложения?

Нет, из Казахстана не было. Чемпионат недавно закончился, и у вас затишье, — цитирует Дулуба vesti.kz.



