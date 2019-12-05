Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Руководитель Бреста предложил Милевскому открыть в городе свой ресторан

В апреле этого года Милевский открыл в Киеве бар «Миля Beer Shop».

Инвестировать в ресторанный бизнес Бреста предложил нападающему брестского «Динамо» Артему Милевскому председатель горисполкома Александр Рогачук.

Идею мэр города озвучил 5 декабря на вручении футболистам «Динамо-Брест» памятных медалей к тысячелетию города, передает tut.by.

«У нас еще есть дальнейшие планы по инвестированию славного имени этого уважаемого человека в наш город Брест», – сказал Александр Рогачук, вручая памятный знак Артему Милевскому.


Подробности соглашения не озвучивались. Известно лишь, что предложение касается ресторанного бизнеса.

Напомним, в апреле этого года нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский со своим менеджером Александром Панковым открыл в Киеве бар «Миля Beer Shop». Концепция заведения связана с футбольным путем игрока за все годы, писал портал «Наш Киев».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...
Игорь Масловский
Идеологи побеждают неврологов
Игорь Драко
Политика и политики завтрашней Беларуси


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru