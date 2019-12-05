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Новогоднюю елку в Бресте в этом году украсят футбольным мячом

Новогоднюю елку в Бресте в этом году украсят футбольным мячом. Это футболистам брестского "Динамо" пообещал руководитель горисполкома Александр Рогачук.

5 декабря руководство города поздравило футболистов, которые в этом году стали чемпионами страны. Рогачук упомянул, что в этом году праздновалось 1000-летие Бреста.

"Конечно, мы предполагали, что наш город в 2019 году будет красивым, обновленным и известным. В принципе, все так и получилось. Но только самые смелые оптимисты в 2016 году предполагали, что в год тысячелетия Бреста у нас будет футбольная команда — чемпион Беларуси. Но это стало явью!" — передает его слова газета "Вечерний Брест".

После этого руководитель горисполкома и сообщил о необычном украшении, которое появится на новогодней елке.
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