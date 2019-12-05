В индивидуальной гонке лучшая из белорусских биатлонисток была 33-й
В шведском Эстерсунде 5 декабря прошла первая женская индивидуальная гонка на этапе чемпионата мира по биатлону.
Победительницей стала француженка Жюстин Бреза, второе место заняла Юлия Джима из Украины. Бронза досталась еще одной представительнице Франции — Жюли Симон, передает "Еврорадио".
В белорусской сборной лучшие результаты показала Динара Алимбекова, которая оказалась 33-й. Ирина Кривко показала 45-й результат, Елена Кручинкина — 58-й, ее сестра Ирина — 69-й.
20:43 05/12/2019
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