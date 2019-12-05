"Рух" одержал волевую победу над "Дняпром" в первом матче "стыка"
Могилевчане не реализовали пенальти.
Брестский "Рух" выиграл у могилевского "Дняпра" в первой переходной игре за путевку в элитный дивизион на следующий сезон — 2:1.
ГОЛЫ: 0:1 — Шило (61). 1:1 — Морозов (68). 2:1 — Морозов (93+).
На 72-й минуте Грибовский (Днепр) не реализовал пенальти (Степанов парировал).
Ответная игра пройдет в Могилеве 8 декабря.
Источник: pressball.by
16:11 05/12/2019
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