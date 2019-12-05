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"Рух" одержал волевую победу над "Дняпром" в первом матче "стыка"

Могилевчане не реализовали пенальти.

Брестский "Рух" выиграл у могилевского "Дняпра" в первой переходной игре за путевку в элитный дивизион на следующий сезон — 2:1.

ГОЛЫ: 0:1 — Шило (61). 1:1 — Морозов (68). 2:1 — Морозов (93+).

На 72-й минуте Грибовский (Днепр) не реализовал пенальти (Степанов парировал).

Ответная игра пройдет в Могилеве 8 декабря.
Источник: pressball.by
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