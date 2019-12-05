Брестский "Рух" выиграл у могилевского "Дняпра" в первой переходной игре за путевку в элитный дивизион на следующий сезон — 2:1.





ГОЛЫ: 0:1 — Шило (61). 1:1 — Морозов (68). 2:1 — Морозов (93+).





На 72-й минуте Грибовский (Днепр) не реализовал пенальти (Степанов парировал).





Ответная игра пройдет в Могилеве 8 декабря.







