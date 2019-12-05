Ибрагимович возвращается в "Милан"
Бывший форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжит карьеру в "Милане".
Об этом пишет "Знай.ua" со ссылкой на The Telegraph.
По информации источника, Ибрагимович перейдет в "Милан" в конце года. Контракт уже согласован.
Ибрагимович выступал за миланский клуб с 2010-го по 2012 год.
Напомним, футболист провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 53 матча, забил 52 мяча и сделал 17 результативных передач, пишет ru.oxu.az
08:45 05/12/2019
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