Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ибрагимович возвращается в "Милан"

Бывший форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжит карьеру в "Милане".

Об этом пишет "Знай.ua" со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, Ибрагимович перейдет в "Милан" в конце года. Контракт уже согласован.

Ибрагимович выступал за миланский клуб с 2010-го по 2012 год.

Напомним, футболист провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 53 матча, забил 52 мяча и сделал 17 результативных передач, пишет ru.oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Идеологи побеждают неврологов
Игорь Драко
Политика и политики завтрашней Беларуси
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru