Лидер команды Сергей Вязович выступит на капотном МАЗе вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Антоном Запорощенко. Второй экипаж составят пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Виталий Мурылев. В третий экипаж вошли Алексей Вишневский, Максим Новиков и Андрей Неверович.





Маршрут "Дакара-2020" пройдет от Джидды до Кидии и составит почти 8 тысяч километров, из которых 5 тысяч отведено спецучасткам.





"Что на самом деле нам предстоит, мы до конца не знаем. Это каменистые и горные участки и большая протяженность песчаных дорог и дюн. Является ли это проблемой для нас? Нет, не является. Потому что у нас есть такой принцип: чем хуже трасса, тем лучше для нас. Потому что там очень быстро происходит расстановка сил среди соперников", - рассказал Вязович в интервью телеканалу "Беларусь 1".





К слову, Вязович отправится на "Дакар" на доработанном после "Шелкового пути" камионе капотной компоновки.





В ралли-рейде "Дакар-2020" примут участие более 350 экипажей, из которых около 50 – грузовиков, а остальные – мотоциклы, квадрациклы, автомобили и багги.