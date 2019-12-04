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"Мы до конца не знаем, что нам предстоит". МАЗ отправился на "Дакар-2020" тремя экипажами

Три экипажа белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" отправляется в Саудовскую Аравию, где с 5 по 17 января пройдет ралли-рейд "Дакар".

Лидер команды Сергей Вязович выступит на капотном МАЗе вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Антоном Запорощенко. Второй экипаж составят пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Виталий Мурылев. В третий экипаж вошли Алексей Вишневский, Максим Новиков и Андрей Неверович.

Маршрут "Дакара-2020" пройдет от Джидды до Кидии и составит почти 8 тысяч километров, из которых 5 тысяч отведено спецучасткам.

"Что на самом деле нам предстоит,  мы до конца не знаем. Это каменистые и горные участки и большая протяженность песчаных дорог и дюн. Является ли это проблемой для нас?  Нет, не является. Потому что у нас есть такой принцип: чем хуже трасса, тем лучше для нас. Потому что там очень быстро происходит расстановка сил среди соперников", - рассказал Вязович в интервью телеканалу "Беларусь 1".

К слову, Вязович отправится на "Дакар" на доработанном после "Шелкового пути" камионе капотной компоновки.

В ралли-рейде "Дакар-2020" примут участие более 350 экипажей, из которых около 50 – грузовиков, а остальные – мотоциклы, квадрациклы, автомобили и багги.
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