УЕФА планирует расширить женскую Лигу чемпионов
УЕФА намерен увеличить число участников женской Лиги чемпионов и ввести групповой этап в розыгрыше турнира.
Как передает Sport24, об этом сообщает Irish Examiner.
До сих пор главный женский еврокубковый турнир проходил лишь в формате игр на выбывание. Увеличение числа участников и введение группового этапа позволит увеличить число матчей, что в свою очередь поможет поднять выручку от продажи телевизионных прав.
4 декабря исполнительный комитет УЕФА соберется в Ньоне, где рассмотрит ряд вопросов, в том числе и вышеупомянутый.
21:43 04/12/2019
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