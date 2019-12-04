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УЕФА планирует расширить женскую Лигу чемпионов

УЕФА намерен увеличить число участников женской Лиги чемпионов и ввести групповой этап в розыгрыше турнира.

Как передает Sport24, об этом сообщает Irish Examiner.

До сих пор главный женский еврокубковый турнир проходил лишь в формате игр на выбывание. Увеличение числа участников и введение группового этапа позволит увеличить число матчей, что в свою очередь поможет поднять выручку от продажи телевизионных прав.

4 декабря исполнительный комитет УЕФА соберется в Ньоне, где рассмотрит ряд вопросов, в том числе и вышеупомянутый.
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