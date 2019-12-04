Белорусский тренер возглавил индонезийскую футбольную команду

В ближайшее время будет объявлено о назначении, пишет TUT.BY.





Последним местом работы 55-летнего тренера была сборная Беларуси. 13 июня Криушенко был уволен с этой должности.









Под его руководством команда провела 27 матчей, в которых 8 раз победила, 6 раз сыграла вничью, а также 13 раз проиграла.





В турнирной таблице чемпионата Индонезии «Тира» находится на 11-й строчке, набрав 38 очков после 30 матчей.