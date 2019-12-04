40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ведущий спросил Слуцкую: "Вы стали мамой в третий раз?"





Ирина ответила: "Да. Дочку назвали Кира. Кира Алексеевна. Боялась ли после всех диагнозов рожать в 40 лет? Я очень боялась. Боялась, поэтому молчала. Все это было со мной. Но сейчас все уже произошло. Все хорошо. Ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу уже смело про это говорить. Похожа она на папу".









Слуцкая первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов Гран-при. В 1999 году Ирина вышла замуж за Сергея Михеева. 15 ноября 2007 года у них родился сын Артем, а 21 октября 2010 года — дочь Варвара. После 17 лет брака Ирина и Сергей развелись. В 2018 году Слуцкая вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.







