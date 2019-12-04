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Дмитрий Молош и Кирилл Альшевский — основные претенденты на пост главного тренера БАТЭ

Дмитрий Молош и Кирилл Альшевский являются основными кандидатами на пост главного тренера БАТЭ, который занимает Алексей Бага. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие несколько дней.


Молош работает помощником Баги. 37-летний специалист в марте получил тренерскую лицензию категории "А". Как главный тренер он выводил "Смолевичи" в высшую лигу в 2017 году.

Альшевский руководит борисовским дублем, который в этом году стал чемпионом среди резервистов. Также специалист работал спортивным директором БАТЭ, был техническим директором БФФ и возглавлял одну из юношеских сборных страны, — сообщает by.tribuna.com.
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