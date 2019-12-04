Дмитрий Молош и Кирилл Альшевский — основные претенденты на пост главного тренера БАТЭ

Дмитрий Молош и Кирилл Альшевский являются основными кандидатами на пост главного тренера БАТЭ, который занимает Алексей Бага. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие несколько дней.