"Счастлив в брестском "Динамо": Марцел Личка смягчил сказанное в интервью чешскому радио
Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка в своем инстаграм-аккаунте смягчил сказанное в интервью чешскому радио. Ранее тренер заявил, что клубный босс Александр Зайцев вмешивается в его работу.
Марцел Личка: нет чувства свободы. Президент клуба всегда хочет приказывать. Проблема в том, что он не понимает футбол
"Хотел сказать, что мои слова чешскому радио о Президенте клуба были неправильно интерпретированы. Я говорил о том, что он успешный бизнесмен, который любит порядок, а мне в футболе нужна свобода действий. Я не вникаю в его бизнес и не хотел бы, чтобы он влезал в мою зону ответственности.
Мой контракт с клубом действует до конца декабря, и далее мы примем совместное решение. Я не хочу уходить из клуба, потому что счастлив здесь", — написал Личка.
10:32 04/12/2019
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