







Марцел Личка: нет чувства свободы. Президент клуба всегда хочет приказывать. Проблема в том, что он не понимает футбол





"Хотел сказать, что мои слова чешскому радио о Президенте клуба были неправильно интерпретированы. Я говорил о том, что он успешный бизнесмен, который любит порядок, а мне в футболе нужна свобода действий. Я не вникаю в его бизнес и не хотел бы, чтобы он влезал в мою зону ответственности.





Мой контракт с клубом действует до конца декабря, и далее мы примем совместное решение. Я не хочу уходить из клуба, потому что счастлив здесь", — написал Личка.



