Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Счастлив в брестском "Динамо": Марцел Личка смягчил сказанное в интервью чешскому радио

Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка в своем инстаграм-аккаунте смягчил сказанное в интервью чешскому радио. Ранее тренер заявил, что клубный босс Александр Зайцев вмешивается в его работу.



Марцел Личка: нет чувства свободы. Президент клуба всегда хочет приказывать. Проблема в том, что он не понимает футбол

"Хотел сказать, что мои слова чешскому радио о Президенте клуба были неправильно интерпретированы. Я говорил о том, что он успешный бизнесмен, который любит порядок, а мне в футболе нужна свобода действий. Я не вникаю в его бизнес и не хотел бы, чтобы он влезал в мою зону ответственности.

Мой контракт с клубом действует до конца декабря, и далее мы примем совместное решение. Я не хочу уходить из клуба, потому что счастлив здесь", — написал Личка.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Политика и политики завтрашней Беларуси
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru