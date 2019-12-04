







"Сейчас не хочу играть за сборную. Я никогда не отказывался. Даже, когда ко мне отношение было не самое лучшее, всегда приезжал с удовольствием. Ради страны, ради сборной. Такое отношение, честно говоря, надоело. В этой сборной не хочу играть больше. Был ли матч 30-го тура последним для меня? Да. Я объявил, решил. В белорусском чемпионате точно закончил. Уже чувствую, что действительно хватит.





Реализовал себя процентов на 65-70. Много ошибок наделал. Гораздо лучше могло все сложиться. Как получилось, так получилось", – сказал Глеб в эфире телеканала "Беларусь 5"



