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Александр Глеб: в белорусском чемпионате точно закончил. Уже чувствую, что действительно хватит

Белорусский хавбек "Ислочи" Александр Глеб рассказал, что не хочет больше играть за национальную команду.



"Сейчас не хочу играть за сборную. Я никогда не отказывался. Даже, когда ко мне отношение было не самое лучшее, всегда приезжал с удовольствием. Ради страны, ради сборной. Такое отношение, честно говоря, надоело. В этой сборной не хочу играть больше. Был ли матч 30-го тура последним для меня? Да. Я объявил, решил. В белорусском чемпионате точно закончил. Уже чувствую, что действительно хватит.

Реализовал себя процентов на 65-70. Много ошибок наделал. Гораздо лучше могло все сложиться. Как получилось, так получилось", – сказал Глеб в эфире телеканала "Беларусь 5".
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