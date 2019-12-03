Минское «Динамо» в гостях проиграло «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" оказалось слабее "Сочи" (1:4), передает pressball.by





СОЧИ — ДИНАМО Мн — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)





СОЧИ: Налимов (Проскуряков); Бертильссон — Эллис, Коллинс (А) — Росен — Стремвалль; Петров (К) —Погоришный, Лугин (А) — Точицкий — Шмелев; Александров — Воробьев, Алтыбармакян — Макаренко — Рахимуллин; Выглазов — Томилин — Мосалев, Гордеев, Старков.





ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Крыскин — Знахаренко, Принс — Спунер — Пулккинен; Евенко — Денисов, Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Готовец (А) — Еременко, Мартынов — Демков — Грецкий; Павлович (А) — Китаров — Когалев, Достанко, Дроздов.





ШАЙБЫ: 1:0 — Лугин (Погоришный, Точицкий, 0.58). 2:0 — Александров (Росен, Стремвалль, 7.31). 3:0 — Стремвалль (Бертильссон, 20.16). 4:0 — Стремвалль (27.26 — буллит). 4:1 — Знахаренко (А.Костицын, Стефанович, 36.43).