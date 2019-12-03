— Ощущаете ли вы это отсутствие свободы в своих отношениях с игроками и руководством?





— С руководством — да! Они всегда хотят отдавать мне приказы. Но это не мой менталитет. Я уже сказал им, что я им не нужен и что я могу вернуться домой, если не смогу делать все так, как я вижу.



