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Марцел Личка: Босс брестского "Динамо" любит отдавать приказы, но ничего не понимает в футболе

Главный тренер «Динамо-Брест» Марцел Личка рассказал о разногласиях с руководством брестчан.

— Ощущаете ли вы это отсутствие свободы в своих отношениях с игроками и руководством?

— С руководством — да! Они всегда хотят отдавать мне приказы. Но это не мой менталитет. Я уже сказал им, что я им не нужен и что я могу вернуться домой, если не смогу делать все так, как я вижу.

Это я главный, и если им это не нравится, они могут выбрать белорусского тренера, который будет их слушать. Президент всегда хочет приказывать, но проблема в том, что он не понимает футбол. Я не занимаюсь его делами, поэтому пусть он не вмешивается в мои. Понять друг друга порой сложно, — приводит слова Лички «Белорусский футбол» со ссылкой на Radio.cz.
Источник: SPORT.TUT.BY
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