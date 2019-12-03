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ВАДА открыло дела по употреблению допинга в отношении россиян: 41 штангиста, двух представителей таэквондо, борца и каноиста

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверило аутентичные неискаженные данные московской лаборатории и открыло дела по употреблению допинга в отношении 41 тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста из России.




Об этом говорится в отчете соответствия организации.

Пробы на допинг у россиян брались с 2012 по 2015 год. Под подозрением находятся 298 человек, но по многим информация искажена, так что пока рассматриваются дела только по 153 спортсменам.

Информация о нарушениях, совершенных тяжелоатлетами, направлена Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF). Уже известны имена 12 тяжелоатлетов из 41.

Среди них титулованные Руслан Албегов, Дмитрий Лапиков, Адам Малигов и другие. IWF ранее временно отстранила их от участия в соревнованиях.
Прессбол
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