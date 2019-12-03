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Месси о своем 6-м "Золотом мяче": Особенный момент - приближается мой уход

Форвард «Барселоны» Лионель Месси поделился эмоциями после получения рекордного шестого «Золотого мяча».

«Я помню, что за первым «Золотым мячом» я приехал в Париж в 22 года вместе с тремя братьями. Было эмоционально, как и сейчас, десять лет спустя, когда столько особенного случилось в моей жизни. И вот я здесь с женой, тремя сыновьями, братом и племянником.

Как сказала моя жена, все это время я не переставала мечтать, расти, совершенствоваться изо день в день и наслаждаться футболом.

Слава Богу, я имел возможность – с года или двух – всегда делать то, что я так люблю. И Бог хочет, чтобы я мог еще несколько лет наслаждаться игрой.


Я знаю, сколько мне лет. И такие моменты – они особенные, потому что приближается момент ухода (из футбола – прим. Sports.ru), а это тяжело.

Повторяю, хотя у меня и осталось еще несколько лет, сейчас кажется, что время летит, все происходит так быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью», – цитирует 32-летнего аргентинца tribuna.com.
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