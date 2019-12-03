В прошлом году таковых было 128.





Если говорить о статистике по нынешнему году, то 11 из иностранцев не являлись легионерами, поскольку имели вид на жительство в нашей стране, а еще 46 проходили вне легионерского списка как граждане России.





Наибольшее количество варягов — 15 — использовал «Слуцк». Меньше всех зарубежных футболистов — 7 — задействовал «Дняпро».