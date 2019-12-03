Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В чемпионате Беларуси 2019 года участвовали 162 иностранца. Это рекорд

В чемпионате Беларуси 2019 года участвовали 162 иностранных футболиста — больше, чем когда-либо.

В прошлом году таковых было 128.

Если говорить о статистике по нынешнему году, то 11 из иностранцев не являлись легионерами, поскольку имели вид на жительство в нашей стране, а еще 46 проходили вне легионерского списка как граждане России.

Наибольшее количество варягов — 15 — использовал «Слуцк». Меньше всех зарубежных футболистов — 7 — задействовал «Дняпро».
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru