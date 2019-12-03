







- В декабре 2018-го Андрей Сидоренко включил тебя в заявку для поездки на турнир "Еврочелленджа"... Почему не появился?





- Готов был приехать. Но в тот период в "Северсталь" как раз пришел Разин, а турнирное положение у команды было тоже не очень... В общем, главный тренер посчитал, что на том этапе я был нужнее клубу.





- Ты принял участие в нескольких турнирах в форме второй сборной России, шансов пробиться в первую, будем откровенны, немного... Может, пора разворачивать оглобли обратно — в сторону родной белорусской?





- Я-то готов, но статус "нелегионер" для белорусов еще так нестабилен... Здесь можно только повторить уже сказанное: не согласись я в свое время получить российский паспорт, может, не был бы сейчас игроком КХЛ.





- Но предложения были? С белорусской стороны кто-то поддерживает с тобой связь?





- Разговоры ходили. Сидоренко звонил, из минского "Динамо", выходили на агента. Но остался в Череповце: для меня условия здесь комфортнее и перспективы понятнее.





- Вопрос гражданства для тебя определен окончательно?





- У меня есть белорусский паспорт. Но что касается спортивного гражданства, то на данный момент — да.



