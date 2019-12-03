Лионель Месси в рекордный шестой раз завоевал "Золотой мяч"

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Вторым в голосовании финишировал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, тройку замкнул форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Месси стал шестикратным обладателем награды — это рекорд. Ранее он получал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Пять раз обладателем награды становился Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). По три раза "Золотой мяч" получали француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985), голландцы Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992) и Йохан Кройфф (1971, 1973, 1974).

В 2019 году Месси вместе выиграл чемпионат Испании в составе "Барселоны", а также взял бронзовую награду Кубка Америки вместе со сборной Аргентины, пишет pressball.by