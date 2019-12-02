Первый в истории: Федерера отчеканили на швейцарской юбилейной монете

38-летний победитель 20 турниров «Большого шлема» опубликовал видео с процессом изготовления в твиттере. «Спасибо Швейцарии и монетному двору за невероятную честь», - написал он.





Третья ракетка мира стал первым человеком, при жизни изображенным на швейцарской юбилейной монете.





Серебряная монета достоинством 20 франков будет официально выпущена 23 января 2020 года. В мае монетный двор планирует изготовить вторую монету с Федерером – золотую достоинством 50 франков.





Предзаказ первого ограниченного тиража на сайте монетного двора завершится не позднее 19 декабря, если отчеканенные 55 000 штук не будут проданы раньше.