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Первый в истории: Федерера отчеканили на швейцарской юбилейной монете

Портрет экс-первой ракетки мира Роджера Федерера появился на официальной юбилейной монете Швейцарии.

38-летний победитель 20 турниров «Большого шлема» опубликовал видео с процессом изготовления в твиттере. «Спасибо Швейцарии и монетному двору за невероятную честь», - написал он.

Третья ракетка мира стал первым человеком, при жизни изображенным на швейцарской юбилейной монете.

Серебряная монета достоинством 20 франков будет официально выпущена 23 января 2020 года. В мае монетный двор планирует изготовить вторую монету с Федерером – золотую достоинством 50 франков.

Предзаказ первого ограниченного тиража на сайте монетного двора завершится не позднее 19 декабря, если отчеканенные 55 000 штук не будут проданы раньше.
Источник: tribuna.com
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