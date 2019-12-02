Этого хватило бы, чтобы выиграть каждый из предыдущих 13 сезонов, в которых борисовчане становились чемпионами. 9 раз за предыдущие 13 лет БАТЭ брал золото с меньшим процентом набранных очков.





В этом году новым чемпионом Беларуси стало брестское "Динамо", обошедшее борисовчан на 5 очков. Брестчане набрали 75 баллов — 83,3% от максимума.











