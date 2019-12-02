БАТЭ набрал 77,8% очков от максимума. Раньше этого хватило бы для чемпионства
В чемпионате Беларуси-2019 БАТЭ набрал 77,8% от максимально возможного количества очков.
Этого хватило бы, чтобы выиграть каждый из предыдущих 13 сезонов, в которых борисовчане становились чемпионами. 9 раз за предыдущие 13 лет БАТЭ брал золото с меньшим процентом набранных очков.
В этом году новым чемпионом Беларуси стало брестское "Динамо", обошедшее борисовчан на 5 очков. Брестчане набрали 75 баллов — 83,3% от максимума.
Источник: pressball.by
16:11 02/12/2019
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