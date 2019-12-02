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"Звездный мяч-2019". Лучшие футболисты Беларуси будут названы 26 декабря

Праздничная церемония закрытия футбольного сезона 2019 года состоится 26 декабря в спортивно-развлекательном комплексе "Falcon Club". Об этом сообщает bff.by.




В мероприятии, которое начнется в 19.00, примут участие представители клубов всех белорусских лиг, члены Исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола", спонсоры и партнеры, а также ветераны белорусского футбола.

В ходе церемонии будут названы победители сезона по ряду командных и индивидуальных номинаций в большом футболе, а также сильнейшие игроки из пляжного футбола и мини-футбола.

Главную церемонию года предварит награждение лучших юных футболистов страны. На той же площадке, где пройдут чествования героев взрослого сезона, с 12.00 получат "звездные мячики" лауреаты ряда номинаций.
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