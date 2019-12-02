











В мероприятии, которое начнется в 19.00, примут участие представители клубов всех белорусских лиг, члены Исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола", спонсоры и партнеры, а также ветераны белорусского футбола.





В ходе церемонии будут названы победители сезона по ряду командных и индивидуальных номинаций в большом футболе, а также сильнейшие игроки из пляжного футбола и мини-футбола.





Главную церемонию года предварит награждение лучших юных футболистов страны. На той же площадке, где пройдут чествования героев взрослого сезона, с 12.00 получат "звездные мячики" лауреаты ряда номинаций.



