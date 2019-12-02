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Бага об интересе из Саудовской Аравии: «Это не ближний свет. У меня целый дом деток, целая куча нюансов»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о своем контракте с борисовским клубом.



– Проявляют интерес «Аль-Раед» и «Аль-Таавун», занимающие соответственно десятое и четвертое места (читает новость с телефона – прим. Tribuna.com). Туда, что четвертая надо ехать, да?

– Собираетесь или нет?

– Сезон только закончился, надо все переварить. Любой опыт – это опыт. Этот сезон начинали в других условиях, после известных трагических событий. Было тяжело. Опыт отрицательный, но это опыт.

Если брать статистику, забитые мячи, победы – график был чемпионский. Но конкуренты сработали хорошо.

– Что у вас с контрактом?

– Заканчивается в декабре. Сейчас поблагодарю ребят за сезон, а дальше будем обо все разговаривать.

– Борисов или Аравия?

– Ничего не могу сказать. Новость вышла, когда я был на игре. Много всего надо переварить. Тем более Саудовская Аравия – это не ближний свет. У меня целый дом деток, их перевозить, целая куча нюансов. Если будет что-то конкретное, то можно рассматривать, – сказал Бага
Tribuna
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