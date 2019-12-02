







– Проявляют интерес «Аль-Раед» и «Аль-Таавун», занимающие соответственно десятое и четвертое места (читает новость с телефона – прим. Tribuna.com). Туда, что четвертая надо ехать, да?





– Собираетесь или нет?





– Сезон только закончился, надо все переварить. Любой опыт – это опыт. Этот сезон начинали в других условиях, после известных трагических событий. Было тяжело. Опыт отрицательный, но это опыт.





Если брать статистику, забитые мячи, победы – график был чемпионский. Но конкуренты сработали хорошо.





– Что у вас с контрактом?





– Заканчивается в декабре. Сейчас поблагодарю ребят за сезон, а дальше будем обо все разговаривать.





– Борисов или Аравия?





– Ничего не могу сказать. Новость вышла, когда я был на игре. Много всего надо переварить. Тем более Саудовская Аравия – это не ближний свет. У меня целый дом деток, их перевозить, целая куча нюансов. Если будет что-то конкретное, то можно рассматривать, – сказал Бага