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Грецкий, Хенкель, Шинкевич и Энрот выиграли в голосовании на Матч звезд КХЛ

Энрот и три белорусских хоккеиста выиграли в голосовании на Матч звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков за игроков, которые сыграют на Матче звезд КХЛ.

В дивизионе Тарасова победу одержал нападающий «Динамо» Вячеслав Грецкий (2987). Белорус опередил Кирилла Капризова на полторы тысячи голосов.

Грецкий в этом сезоне провел 8 матчей в КХЛ, не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «-4».

Вратарем команды дивизиона Тарасова будет голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот. Шведский набрал 3051 голос, опередив вратаря ЦСКА Илью Сорокина (2463).


В этом сезоне Энрот сыграл 25 матчей, в которых отбил 89,9% бросков.

Также отметим, что в голосовании защитников дивизиона Харламова выиграл белорусский хоккеист «Ак Барса» Кристиан Хенкель. Белорусский защитник «Витязя» Илья Шинкевич стал лучшим в дивизионе Тарасова.
by.tribuna.com
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