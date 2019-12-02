Завершилось голосование болельщиков за игроков, которые сыграют на Матче звезд КХЛ.





В дивизионе Тарасова победу одержал нападающий «Динамо» Вячеслав Грецкий (2987). Белорус опередил Кирилла Капризова на полторы тысячи голосов.





Грецкий в этом сезоне провел 8 матчей в КХЛ, не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «-4».





Вратарем команды дивизиона Тарасова будет голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот. Шведский набрал 3051 голос, опередив вратаря ЦСКА Илью Сорокина (2463).









В этом сезоне Энрот сыграл 25 матчей, в которых отбил 89,9% бросков.





Также отметим, что в голосовании защитников дивизиона Харламова выиграл белорусский хоккеист «Ак Барса» Кристиан Хенкель. Белорусский защитник «Витязя» Илья Шинкевич стал лучшим в дивизионе Тарасова.



