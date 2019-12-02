Рейтинг ВТА. В первой десятке изменений не произошло, лучшая из белорусок Арина Соболенко по-прежнему 11-я

В обновленном рейтинге ВТА от 2 декабря в первой десятке изменений не произошло. Лучшая из белорусок Арина Соболенко по-прежнему занимает 11-е место.