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Рейтинг ВТА. В первой десятке изменений не произошло, лучшая из белорусок Арина Соболенко по-прежнему 11-я

В обновленном рейтинге ВТА от 2 декабря в первой десятке изменений не произошло. Лучшая из белорусок Арина Соболенко по-прежнему занимает 11-е место.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935
11 (11). А.СОБОЛЕНКО — 3120
…50 (50). В.АЗАРЕНКО — 1115
…67 (67). А.САСНОВИЧ — 858
…192 (192). О.ГОВОРЦОВА — 312
…327 (326). В.ЛАПКО — 161
…431 (426). И.ШИМАНОВИЧ — 98
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