Вирер выиграла первый спринт сезона, лучшая из белорусок — 31-я

Вирер допустила 1 (0+1) промах и на восемь секунд опередила Марте Ройзеланд (2+0). Бронза досталась чешке Маркете Давидовой (0+0).





Лучшей из белорусок стала Елена Кручинкина (0+1), которая заняла 31-е место. Динара Алимбекова (1+1) стала 46-й, Ирина Кривко (0+3) — 56-й, Анна Сола (2+1) — 59-й.





Бывшая белоруска Дарья Блашко (0+1) показала 42-й результат. Китаянки под руководством Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена финишировали 41-й, 87-й и 102-й.

