Беларусь узнала возможных соперниках на Евро-2020

Группа C (Амстердам, Бухарест)





Голландия





Украина





Австрия





Победитель стыковых матчей пути D (Беларусь, Грузия, Македония, Косово) (А *)





Группа D (Лондон, Глазго)





Англия





Хорватия





Победитель стыковых матчей пути С





Чехия





Группа E (Бильбао, Дублин)





Испания





Швеция





Польша





Победитель стыковых матчей пути B





Группа F (Мюнхен, Будапешт)





Победитель стыковых матчей пути А (D)





Португалия









Франция





Германия





Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выигрывает Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D – в группу F.









Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.



