Беларусь узнала возможных соперниках на Евро-2020
30 ноября в Бухаресте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Четыре команды, которые примут участие в Евро-2020, пока неизвестны. Их определят по итогам стыковых матчей Лиги наций в марте 2020 года. В этих играх примет участие и сборная Беларуси, передает "Белсат".
Группа A (хозяева: Рим, Баку)
Турция
Италия
Уэльс
Швейцария
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
Дания
Финляндия
Бельгия
Россия
Группа C (Амстердам, Бухарест)
Голландия
Украина
Австрия
Победитель стыковых матчей пути D (Беларусь, Грузия, Македония, Косово) (А *)
Группа D (Лондон, Глазго)
Англия
Хорватия
Победитель стыковых матчей пути С
Чехия
Группа E (Бильбао, Дублин)
Испания
Швеция
Польша
Победитель стыковых матчей пути B
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
Победитель стыковых матчей пути А (D)
Португалия
Франция
Германия
Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выигрывает Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D – в группу F.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.
Источник: МГ/МВ belsat.eu
12:06 01/12/2019
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