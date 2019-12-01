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Беларусь узнала возможных соперниках на Евро-2020

30 ноября в Бухаресте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Четыре команды, которые примут участие в Евро-2020, пока неизвестны. Их определят по итогам стыковых матчей Лиги наций в марте 2020 года. В этих играх примет участие и сборная Беларуси, передает "Белсат".

Группа A (хозяева: Рим, Баку)

Турция

Италия

Уэльс

Швейцария

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Дания

Финляндия

Бельгия

Россия

Группа C (Амстердам, Бухарест)

Голландия

Украина

Австрия

Победитель стыковых матчей пути D (Беларусь, Грузия, Македония, Косово) (А *)

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Хорватия

Победитель стыковых матчей пути С

Чехия

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания

Швеция

Польша

Победитель стыковых матчей пути B

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Победитель стыковых матчей пути А (D)

Португалия


Франция

Германия

Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выигрывает Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D – в группу F.


Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.

 
Источник: МГ/МВ belsat.eu
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