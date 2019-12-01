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Жеребьевку Евро-2020 уже критикуют

Бывший президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на заявление полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне о жеребьевке Евро-2020. Ранее игрок назвал тот факт, что в группе бельгийцев были заранее известны 3 команды из 4 "позором", а также предположил, что "футбол все больше становится бизнесом".


Франция, Германия и Португалия в одном пуле — все группы финального турнира ЧЕ-2020

"Я участвовал в создании концепции Евро-2020 (турнир проводится в 12 странах — прим.). Среди прочего я выбирал игровые города, но не имею отношения к итоговому распределению. Если бы бельгийцы хотели играть дома, им просто нужно было вовремя построить свой новый стадион. Говорят, что в Брюсселе планировалось провести 4 игры, в том числе матч 1/8 финала. Но поскольку их стадион не был построен, игры перенесли в Лондон. Пусть де Брейне жалуется политикам своей страны", — как передает sports.ru, сказал Платини.
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