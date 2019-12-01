Жеребьевку Евро-2020 уже критикуют

Бывший президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на заявление полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне о жеребьевке Евро-2020. Ранее игрок назвал тот факт, что в группе бельгийцев были заранее известны 3 команды из 4 "позором", а также предположил, что "футбол все больше становится бизнесом".