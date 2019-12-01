Элис Бакай: я перехожу в брестское "Динамо" не из-за денег. Главная причина — моя семья
Албанский хавбек Элис Бакай рассказал, почему решил перейти из "Шахтера" в брестское "Динамо".
- Какова причина перехода в брестское "Динамо"?
- Часто я слышу предположения, что я перехожу из-за денег, это не правда, потому что ФК "Шахтер" предложил мне очень выгодный контракт на следующий сезон. Разница в деньгах между "Динамо" и "Шахтером" небольшая. Главная причина — моя семья. Я хочу быть к ним ближе. Из Бреста добираться домой быстрее: в Варшаву 1,5 часа езды и оттуда прямым самолетом в Бухарест, где живет моя семья. К тому же, в будущем я планирую перевезти жену с ребенком сюда, а она хочет жить в крупном городе. Я перехожу не из-за денег и не из-того, что я здесь несчастлив, просто иногда нужно все менять ради семьи, — цитирует Бакая shahter.by.
09:50 01/12/2019
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