Жеребьевка Евро-2020: названы составы всех групп
В Румынии состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Группа A (Рим, Баку)
Турция
Италия
Уэльс
Швейцария
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
Дания
Финляндия
Бельгия
Россия
Группа C (Амстердам, Бухарест)
Голландия
Украина
Австрия
Победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)
Группа D (Лондон, Глазго)
Англия
Хорватия
Победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)
Чехия
Группа Е (Бильбао, Дублин)
Испания
Швеция
Польша
Победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
Победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния)
Португалия
Франция
Германия
Помимо групп, жеребьевка определила места команд в группах (1-4), от которых будет зависеть календарь группового раунда.
В первом туре сразятся команды 1 против 2 и 3 против 4, во втором туре 1-3 и 2-4. В последнем туре сойдутся 4-1 и 2-3.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финал пройдет на Уэмбли в Лондоне.
08:44 01/12/2019
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