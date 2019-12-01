Впереди еще два соревнования — в Будапеште и Софии. Там наши спортсмены могут завоевать путевки в Токио. Шансы у них довольно неплохие, рассказал корреспонденту МЛЫН.BY председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.





Во время ежегодного открытого Республиканского турнира вольной по борьбе на призы А.В. Нагорного в Любани, где присутствовал Камандар Маджидов, мы поинтересовались у него, сколько лицензий на Олимпийские игры планируют взять белорусские борцы.





— Естественно, мы надеемся на максимальный результат, — ответил председатель БФБ. — Всего на предстоящих турнирах выступят девять борцов вольного стиля среди мужчин и восемь среди женщин, а также восемь борцов греко-римского стиля. Высоки шансы получить лицензию среди женщин у Ванессы Колодинской, Марии Мамошук, Вероники Ивановой, Василисы Марзалюк, среди мужчин — у Али Шабанова, Александра Гуштына (вольная борьба), а также у Александра Грабовика, Сослана Даурова, Павла Ляха и Максима Кажарского.