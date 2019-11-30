Ответ Каверина на слова чиновника о переименовании «Борисов-Арены»

«Борисовский чиновник! Милый, добрый борисовский чиновник! Ну что тебе стоит встать в полный рост и ответить всем: я не могу назвать стадион именем Капского! Не могу! Вы что, не понимаете?! Александр Григорьевич лично ничего мне не говорил, но я слышал где-то, что он не хочет этого. И я боюсь, как бы чего не вышло. А я человек маленький. Мое дело – трактовать. Я ж помню, как Иван Иваныч Иванов в тиши своего кабинетика палец к губам прикладывал, чтоб я потише был про этот стадион, а потом им же, пальцем этим, наверх показал! Я не могу! Я боюсь!



