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Ответ Каверина на слова чиновника о переименовании «Борисов-Арены»

Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин прокомментировал слова заместителя председателя Борисовского райисполкома Анастасии Копиковой о переименовании стадиона.

«Борисовский чиновник! Милый, добрый борисовский чиновник! Ну что тебе стоит встать в полный рост и ответить всем: я не могу назвать стадион именем Капского! Не могу! Вы что, не понимаете?! Александр Григорьевич лично ничего мне не говорил, но я слышал где-то, что он не хочет этого. И я боюсь, как бы чего не вышло. А я человек маленький. Мое дело – трактовать. Я ж помню, как Иван Иваныч Иванов в тиши своего кабинетика палец к губам прикладывал, чтоб я потише был про этот стадион, а потом им же, пальцем этим, наверх показал! Я не могу! Я боюсь!

Не бойся! Тебе за это ничего не будет. Те, кто хотел, чтобы стадион был назван именем Капского, на улицы не пойдут и имя твое на третий день забудут. Никто тебя никуда не сошлет и не расстреляет, семью твою не отнимут. С должности ты полетишь? Так через месяцок на другой и восстановишься. Ни-че-го не будет. И ты это прекрасно понимаешь. И еще ты хорошо понимаешь, что ты – гвоздь, забитый сам в себя. Неужели не противно?» – сказал Каверин, пишет by.tribuna.com
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