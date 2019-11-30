«Симпатии и предпочтения Александра Николаевича – вовсе не секрет для его окружения и нашего коллектива. Он их никогда не скрывал.





Однако, как всем известно, в собственности Зайцева находится именно «Динамо-Брест», поэтому все усилия по развитию и финансированию направлены на «Динамо», – сказала Хижинкова



