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Хижинкова о «Рухе»: «В собственности Зайцева находится именно «Динамо-Брест», поэтому все усилия по развитию и финансированию направлены на «Динамо»

Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала слова руководителя клуба Александра Зайцева.

«Симпатии и предпочтения Александра Николаевича – вовсе не секрет для его окружения и нашего коллектива. Он их никогда не скрывал.

Однако, как всем известно, в собственности Зайцева находится именно «Динамо-Брест», поэтому все усилия по развитию и финансированию направлены на «Динамо», – сказала Хижинкова
by.tribuna.com
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