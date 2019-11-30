Хижинкова о «Рухе»: «В собственности Зайцева находится именно «Динамо-Брест», поэтому все усилия по развитию и финансированию направлены на «Динамо»
Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала слова руководителя клуба Александра Зайцева.
«Симпатии и предпочтения Александра Николаевича – вовсе не секрет для его окружения и нашего коллектива. Он их никогда не скрывал.
Однако, как всем известно, в собственности Зайцева находится именно «Динамо-Брест», поэтому все усилия по развитию и финансированию направлены на «Динамо», – сказала Хижинкова
13:43 30/11/2019
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