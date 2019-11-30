Жена Сергея Костицына: «С ним живет друга женщина»

– Есть ли шанс, что развода не будет?





– Такого шанса нет. Развод будет и побыстрее бы.





– Почему разошлись с мужем?





– Постоянные измены, а я в «розовых очках» была.





– Как ваша дочь отреагировала, что папа не живет с мамой?





– Болезненно. Она все чувствует. Иногда плачет. Жаль, что папа ее этого не понимает и не видит. Хотя он ее безумно любит. Она понимает, что с ним живет другая женщина, – рассказала Елена в своем Instagram-аккаунте.



