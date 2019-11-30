Домрачева и Шура Би-2 выберут талисман для ЧМ по хоккею в Беларуси
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вошла в состав жюри, которое выберет талисман для Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году, этой новостью экс-биатлонистка поделилась на своей странице в Instagram.
"Четырехкратная олимпийская чемпионка вошла в состав звездного жюри конкурса!" – говорится в записи.
Домрачева – не единственная известная персона в жюри: в его состав вошли лидер рок-группы "БИ-2" Шура, белорусский хоккеист Михаил Грабовский и резидент "Comedy Club" Андрей Скороход.
Следить за голосованием будут руководители оргкомитетов чемпионата в Беларуси и Латвии Геннадий Савилов и Эдгарс Бунцис.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в 2021 году на спортивных площадках Беларуси и Латвии. Наша страна уже принимала у себя этот турнир – в 2014 году. Дарья Домрачева завершила карьеру в прошлом году. Но недавно вернулась в спорт в качестве тренера - сейчас она готовит сборную биатлонистов Китая к Олимпиаде-2022.
10:22 30/11/2019
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